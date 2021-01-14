Эксперты рассказали о последствиях сна рядом со смартфоном

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Директор Института информационных технологий университета Синергия Станислав Косарев рассказал об опасных последствиях сна с телефоном рядом сподушкой.

Он сообщил, что если на несколько часов в день класть смартфон рядом, то электромагнитные волны будут негативно влиять на работу мозга в долгосрочной перспективе.

Косарев порекомендовал перестать использовать гаджет по крайней мере за час до сна, потому что это негативно сказывается на качестве сна. Эксперт также отметил, что если телефон не переводить в беззвучный режим или в режим «в самолете», то это плохо скажется на нервной системе.

Врач-невролог клиники лечения боли ГКБ имени В.В. Виноградова Петр Соков пояснил, что это связано с тем, что сообщения и уведомления могут отвлекать, удлинять переход в глубокий сон и значительно ухудшать качества сна. Он добавил, что для анализа и мониторинга сна следует использовать фитнес-браслет или электронные часы с отключенными на ночь уведомлениями, передает агентство «Прайм».

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