Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперты рассказали о последствиях сна рядом со смартфоном
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Эксперты рассказали о последствиях сна рядом со смартфоном

Юлия Курганова

Здоровье

Директор Института информационных технологий университета Синергия Станислав Косарев рассказал об опасных последствиях сна с телефоном рядом сподушкой.

Он сообщил, что если на несколько часов в день класть смартфон рядом, то электромагнитные волны будут негативно влиять на работу мозга в долгосрочной перспективе.

Косарев порекомендовал перестать использовать гаджет по крайней мере за час до сна, потому что это негативно сказывается на качестве сна. Эксперт также отметил, что если телефон не переводить в беззвучный режим или в режим «в самолете», то это плохо скажется на нервной системе.

Врач-невролог клиники лечения боли ГКБ имени В.В. Виноградова Петр Соков пояснил, что это связано с тем, что сообщения и уведомления могут отвлекать, удлинять переход в глубокий сон и значительно ухудшать качества сна. Он добавил, что для анализа и мониторинга сна следует использовать фитнес-браслет или электронные часы с отключенными на ночь уведомлениями, передает агентство «Прайм».

Читайте также: Врачи дали советы, как наладить сон и питание после праздников

смартфонысонмнение экспертов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети, будьте добры, учитесь сами

Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Все мнения
О проекте