Тихановская предложила ОБСЕ организовать диалог по решению кризиса в Белоруссии

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Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с послами Евросоюза в ОБСЕ и призвала создать площадку для диалога для разрешения кризиса в республике. Об этом сообщается на официальном сайте Тихановской во вторник, 19 января.

— Светлана Тихановская предложила ОБСЕ взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения кризиса в Беларуси, — говорится в сообщении.

На встрече было предложено ОБСЕ создать специальную площадку для обсуждения этого вопроса. В частности, может быть организован круглый стол с участием представителей Евросоюза, демократических сил Белоруссии и Координационного совета, а также представителей действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии после прошедших президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко, Светлана Тихановская создала координационный совет по транзиту власти. Ее объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Политик вместе с детьми проживает в Литве, откуда продолжает вести свою деятельность.

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