Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Тихановская предложила ОБСЕ организовать диалог по решению кризиса в Белоруссии
Фото: youtube.com

Тихановская предложила ОБСЕ организовать диалог по решению кризиса в Белоруссии

Виктория Родимкина

В мире

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с послами Евросоюза в ОБСЕ и призвала создать площадку для диалога для разрешения кризиса в республике. Об этом сообщается на официальном сайте Тихановской во вторник, 19 января.

— Светлана Тихановская предложила ОБСЕ взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения кризиса в Беларуси, — говорится в сообщении.

На встрече было предложено ОБСЕ создать специальную площадку для обсуждения этого вопроса. В частности, может быть организован круглый стол с участием представителей Евросоюза, демократических сил Белоруссии и Координационного совета, а также представителей действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии после прошедших президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко, Светлана Тихановская создала координационный совет по транзиту власти. Ее объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Политик вместе с детьми проживает в Литве, откуда продолжает вести свою деятельность.

Читайте также: «Победа»: Тихановская оценила решение об отмене ЧМ-2021 по хоккею в Минске

БелоруссияОБСЕСветлана Тихановская
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вернуть к жизни памятники

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Без кружев, каблуков, ресниц... Зато счастливая

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Одной врачебной тайной станет меньше

Все мнения
О проекте