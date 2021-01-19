СМИ сообщили о расставании Бена Аффлека и Аны де Армас

Кадр из фильма «Расплата» / 2016, Warner Bros.

Голливудский актер Бен Аффлек расстался с кубинской актрисой Аной де Армас после нескольких месяцев отношений. Об сообщило издание People со ссылкой на инсайдера.

Уточняется, что инициатором расставания стала де Армас, которая на 16 лет моложе Аффлека.

— Она бросила его. Их отношения были сложными. Ана не хочет жить в Лос-Анджелесе, а Бен, очевидно, вынужден, поскольку его дети живут в Лос-Анджелесе, — пояснил собеседник издания.

Уточняется, что расставание знаменитостей было «абсолютно дружественным. Бывшие возлюбленные продолжают относиться друг у другу с уважением. Добавляется, что они оба сосредоточились на важных для них вещах. 32-летняя актриса занимается своей карьерой, а 48-летний Аффлек стремится посвятить все свободное время детям от брака с актрисой Дженнифер Гарнер.

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