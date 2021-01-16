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СМИ обнародовали подробности о сыне принца Гарри и Меган Маркл
Фото: instagram.com/sussexroyal

СМИ обнародовали подробности о сыне принца Гарри и Меган Маркл

Анастасия Колоскова

Звезды

Издание Closer Weekly со ссылкой на инсайдер рассказало, как растет сын принца Гарри и Меган Маркл, которого супруги практически не показывают общественности.

Весной мальчику исполнится два года. Отмечается, что он напоминает своего отца не только внешне, но и качествами характера. Так, несмотря на воспитанность, малышу свойственна очаровательная дерзость, присущая и его знаменитому отцу.

Арчи нравится находиться в центре внимания. Он редко капризничает и отличается сообразительностью и любознательностью. Малыш с удовольствием слушает, когда ему читают вслух. Звездная мама следит за тем, чтобы ребенок не увлекался просмотром телевизора.

Наследник принца Гарри имеет просторную игровую комнату, но часто бывает на свежем воздухе.

— Одна из любимых игрушек Арчи — его набор мячей. Он слишком маленький, чтобы заниматься спортом, но Гарри уже пытается научить его бить по мячу, — цитирует инсайдера Closer Weekly.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл в прошлом году отказались от королевских привилегий и переехали в США. На данный момент семья живет в особняке в Санта-Барбаре.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его жена Меган Маркл из-за оскорбительных сообщений решили перестать пользоваться такими социальными сетями, как Twitter и Facebook.

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