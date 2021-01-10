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Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от социальных сетей
Меган Маркл и принц Гарри перестанут вести аккаунты в соцсетях / Фото: instagram.com/sussexroyal

Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от социальных сетей

Юлия Курганова

Звезды

Принц Гарри и его жена Меган Маркл из-за оскорбительных сообщений решили перестать пользоваться такими социальными сетями, как Twitter и Facebook.

Отмечается, что супруги не будут использовать соцсети для освещения деятельности своего фонда Archewell. Они также «вряд ли вернутся» к ведению личных аккаунтов в соцсетях.

Сообщается, что главной причиной для отказа от платформ стала ненависть, с которой герцог и герцогиня Сассекские столкнулись в Сети, передает издание Times со ссылкой на источник близкий к паре.

Ранее Меган Маркл неоднократно заявляла, что сталкивается с негативными комментариями и оскорблениями в соцсетях.

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