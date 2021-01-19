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«Ее бросили беременной»: Добровинский объяснил, почему защищал Барановскую
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Ее бросили беременной»: Добровинский объяснил, почему защищал Барановскую

Анастасия Колоскова

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Адвокат Александр Добровинский стал героем программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». В рамках передачи он озвучил причины, которые заставили его защищать интересы телеведущей Юлии Барановской в ее разрыве с футболистом Аршавиным.

— В одночасье ее бросили беременной третьим ребенком на шестом месяце. Я считаю, что такие вещи не прощают. Именно в этот момент женщине надо протянуть руку помощи, — отметил адвокат.

Он назвал Барановскую замечательным другом и человеком. Он обратил внимание на брешь в российском законодательстве, из-за которой незарегистрированная жена, коей являлась телеведущая, не имеет права претендовать на совместное имущество, кроме «фото в альбоме».

— Я воюю, чтобы узаконить гражданский брак. Мои аргументы были следующие: трое детей и огромные гонорары Аршавина. У него были феерические зарплаты и в «Зените», и в «Арсенале», — заявил Добровинский.

Напомним, гражданский брак Юлии Барановской и Андрея Аршавина длился девять лет. У пары трое общих детей. После расставания с Барановской футболист начал встречаться с девушкой по имени Алиса, которая тогда носила фамилию первого мужа Алексея Казьмина. Они поженились в 2016 году. У них есть общая дочь Есения. Супруги развелись в 2019 году.

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Андрей АршавинЮлия БарановскаяАлександр Добровинский
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