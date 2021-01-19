Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
МВД России представит новый законопроект по цифровизации системы миграции
Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

МВД России представит новый законопроект по цифровизации системы миграции

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Министерство внутренних дел России представит в Государственную думу новый законопроект, который цифровизирует систему миграции. Об этом заявил врио начальника управления внешней трудовой миграции главного управления по вопросам миграции МВД РФ Павел Дутов во вторник, 19 января.

— На рассмотрение в Государственную думу представим новый законопроект в сфере миграции, который цифровизирует всю систему миграции, — пояснил Дутов.

По его словам, ведомству важно использование информационных технологий. Новый законопроект будет представлен в течение 12–18 месяцев.

Нововведение позволит выявлять случаи предоставления поддельных медицинских справок, которые необходимы для выдачи патентов по линии трудовой миграции, передает РИА Новости.

Читайте также: «Мягкая сила»: эксперты предупредили россиян о наплыве мигрантов

Госдуматрудовая миграцияМВД
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вернуть к жизни памятники

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Без кружев, каблуков, ресниц... Зато счастливая

Все мнения
О проекте