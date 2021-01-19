МВД России представит новый законопроект по цифровизации системы миграции

Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Министерство внутренних дел России представит в Государственную думу новый законопроект, который цифровизирует систему миграции. Об этом заявил врио начальника управления внешней трудовой миграции главного управления по вопросам миграции МВД РФ Павел Дутов во вторник, 19 января.

— На рассмотрение в Государственную думу представим новый законопроект в сфере миграции, который цифровизирует всю систему миграции, — пояснил Дутов.

По его словам, ведомству важно использование информационных технологий. Новый законопроект будет представлен в течение 12–18 месяцев.

Нововведение позволит выявлять случаи предоставления поддельных медицинских справок, которые необходимы для выдачи патентов по линии трудовой миграции, передает РИА Новости.

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