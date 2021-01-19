Мягкая сила: эксперты предупредили россиян о наплыве мигрантов

Фото: «Вечерняя Москва»

Россию может ждать большой наплыв трудовых мигрантов, которые, вероятно, станут проводниками «мягкой силы» и позволят властям в ускоренном режиме выполнять нацпроекты. О том, как изменится российская миграционная политика в ближайшее время, «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки. Предполагается, что к этим процессам будут привлекать граждан из ближнего зарубежья, в том числе стран СНГ. Поручение надлежит исполнить к 1 марта 2021 года.

По мнению доктора экономических наук, профессора, заслуженного экономиста РФ, проректора РАНХиГС Андрея Марголина, инициатива Путина связана с тем, что сейчас в России не хватает трудовых ресурсов. Отчасти это объясняется размерами самой страны, которая почти вдвое больше государств, занимающих второе и третье место по величине территорий, напоминает эксперт.

— Нам элементарно нужны трудовые ресурсы, нужна такая миграционная политика, чтобы быстрее строить объекты инфраструктуры и реализовывать намеченные планы, а их много, — подчеркивает собеседник «ВМ». — Нацпроекты, слава богу, никто не отменял, хотя сроки их выполнения пролонгировали, но они так или иначе будут реализованы. Вот, например, нужно построить дороги протяженностью в тысячи километров. Если проводить это силами мигрантов, подойдя к этому разумно и осмысленно, то ничего страшного не произойдет. Сюда же не бандитов будут приглашать.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Марголин уточнил, что в рамках этого вопроса потребуется провести культурную ассимиляцию приезжих. При этом их прибытие не должно быть разовым мероприятием по типу «приехал, построил и даже русского языка не знает».

— В идеале они становятся проводниками российской «мягкой силы». То есть человек приехал в Россию, заработал здесь денег, перевел их на историческую родину, и его семья там стала лучше жить. Как он тогда к России будет относиться? Положительно, конечно. Может, даже Пушкина выучит, — иронично отмечает экономист.

Он также сравнил ситуацию с трудовыми мигрантами в РФ и в странах Европы. По словам Марголина, во Францию или, например, в Германию, мигрант отправляется в надежде получить гражданство и социальные блага, которые им могут предоставить по европейскому законодательству. В Россию же мигрант едет именно работать.

— Мотивация получить и мотивация заработать — разная, согласитесь, — говорит эксперт. — Поэтому у нас есть определенный запас времени, чтобы правильно отладить миграционную политику и решить стоящие перед нами задачи.

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

В свою очередь профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников выразил уверенность в том, что инициатива властей обернется наплывом трудовых мигрантов, причем большим.

— Наплыв будет большой, поскольку, если принимается такое решение, то очевидно, что в России нет людей, которые согласны работать на условиях, устраивающих мигрантов. У них на родине ситуация не улучшилась. Напротив, она сейчас во всем мире ухудшилась. Но даже в этих условиях у нас, видимо, местные жители не пошли в массовом порядке работать на стройки, — заметил собеседник «ВМ».

Он уточнил, что массовый приезд мигрантов случится только после ослабления коронавирусных ограничений на въезд. Впрочем, соответствующие коррективы могут быть внесены, учитывая, что решение об упрощении въезда приезжих принимается правительством, добавил демограф.

Новый наплыв трудовых мигрантов, по мнению демографа, произойдет по тем же причинам, по которым они приезжали раньше: разница в уровне жизни, в зарплатах и в возможности найти работу. Кроме того, на миграцию влияет еще один демографический аспект.

— Мигранты едут из государств Центральной Азии, которая раньше называлась Средней Азией и входила в состав Советского Союза. В этом регионе рождаемость значительно выше, чем в России. В прошлом, когда нынешнее поколение мигрантов только родилось, она была еще выше. Поэтому большинство приезжих происходит из многодетных семей, — обратил внимание Синельников.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Россияне, как правило, не желают работать на стройках, но не только потому, что их не устраивает уровень оплаты труда. Немаловажное значение имеет низкая рождаемость в России, из-за которой, по словам профессора, нынешнее поколение молодежи и даже люди среднего возраста могут получать денежную помощь от своих родителей.

— Они родились в основном в небольших семьях, многие из них — единственные дети. Когда они испытывают трудности с деньгами, то надеются на помощь отца и матери. Если это единственный сын в семье, он может рассчитывать на то, что родители его материально поддержат. Тогда уже нет стимула браться за работу, которая тебе не нравится — физически тяжелую, непрестижную, низкооплачиваемую, — говорит эксперт.

Если есть один брат или сестра, то денежные дотации от родителей будут поменьше, чем для единственных детей, но все же достаточно большими. Как отмечает демограф, можно привести такой условный пример. Даже если во всех семьях будет по двое детей, то после вступления в брак один из них может остаться в семье своих родителей, а другой — присоединиться к семье родителей супруга или супруги. Конечно, все хотят жить отдельно, но далеко не всем это удается сразу после свадьбы.

— Очень многие пары в первые годы брака проживают вместе с родителями мужа или жены. По данным переписи населения 2010 года, каждая четвертая супружеская пара в России жила с родителями или другими родственниками мужа или жены. Среди молодых семей это не четверть, а значительно больше, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Отношения с родителями далеко не всегда складываются благоприятно, но положение, как правило, не настолько безвыходное, чтобы идти работать на стройку, отмечает эксперт. На такие работы идут люди, которые живут в небогатых странах Центральной Азии и имеют нескольких братьев и сестер. После женитьбы с родителями (своими или супруга) могут остаться (хотя бы и временно) лишь двое детей — остальным надо уходить. Надеяться на финансовую помощь от бедных родителей тоже нельзя. Приходится уезжать на заработки в Россию, чтобы посылать деньги родительским семьям и заработать средства для создания и обеспечения собственных семей.

Эта ситуация сильно изменилась в 2020 году, когда разразилась пандемия коронавируса, однако, как считает Синельников, на данный момент для трудовых мигрантов могут быть созданы такие условия, чтобы многие из них вернулись на заработки в Россию.

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