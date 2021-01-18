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Правительство РФ рассмотрит вопрос привлечения мигрантов на стройки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Правительство РФ рассмотрит вопрос привлечения мигрантов на стройки

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров РФ до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 18 января.

Так, правительство должно будет рассмотреть вопрос привлечения работников из отдельных стран, в том числе входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ. При этом на стройках должны соблюдаться санитарно-эпидемические требования, чтобы не допустить распространения коронавируса, говорится в поручении.

Ранее власти Москвы рассказали о дефиците рабочей силы на ряде стройплощадок города.

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