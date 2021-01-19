Жители столицы смогут выбрать новую тему онлайн-проекта «Парковый стихоговоритель»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Москвичи выберут тему следующего поэтического онлайн-проекта «Парковый стихоговоритель». Голосование на эту тему открылось в «Активном гражданине».

Среди вариантов тематик указаны День защитника Отечества, Международный женский день, День защиты детей, День России и День знаний. Жители столицы также могут предложить свой вариант праздника в комментариях.

Первая онлайн-акция была посвящена 75-летию Победы. В ней приняли участие свыше двух тысяч детей. Ребята записывали ролики, на которых читали стихотворения военных лет. Позже видеозаписи были опубликованы в социальных сетях Мосгорпарка и других зон отдыха Москвы.

Акция обрела широкую популярность, поэтому ее решили сделать регулярной. Так, в ноябре дети зачитывали стихотворения ко Дню матери, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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