Дом на 232 квартиры по реновации построят в столичном районе Бирюлево Восточное

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Касимовская улица, 39к2 Карта всех событий

Жилой дом на 232 квартиры по программе реновации появится в столичном районе Бирюлево Восточное. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Уточняется, что новостройка будет находиться по адресу улица Касимовская, дом 39/2.

Как отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, здание будет трехсекционным со встроенно-пристроенным подземным паркингом. Кроме того, по его словам, квартиры будут оборудованы для удобства маломобильного населения.

Уточняется, что на первых этажах дома разместят помещения общественного назначения. Цоколь новостройки облицуют керамогранитом, а наружные стены — керамогранитом в составе сертифицированной системы с воздушным зазором, передает агентство городских новостей «Москва».

Также специалисты проведут полную внутреннюю отделку квартир в рамках программы реновации жилья.

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