Мужчина обстрелял окно жилого дома в центре Москвы из пневматического пистолета

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Россия, Москва, Новорогожская улица Карта всех событий

Мужчина обстрелял окно жилого дома в столице из пневматического пистолета. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на Новорогожской улице. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в окно одной из квартир злоумышленник произвел около четырех выстрелов. Полицейские задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 24-летний житель Московской области.

Стало известно, что он произвел выстрелы из хулиганских побуждений. В ходе досмотра у молодого человека был изъят пневматический пистолет.

Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве.

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