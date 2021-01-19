Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мужчина обстрелял окно жилого дома в центре Москвы из пневматического пистолета
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Мужчина обстрелял окно жилого дома в центре Москвы из пневматического пистолета

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Новорогожская улица Карта всех событий

Мужчина обстрелял окно жилого дома в столице из пневматического пистолета. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на Новорогожской улице. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в окно одной из квартир злоумышленник произвел около четырех выстрелов. Полицейские задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 24-летний житель Московской области.

Стало известно, что он произвел выстрелы из хулиганских побуждений. В ходе досмотра у молодого человека был изъят пневматический пистолет.

Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве.

Читайте также: Правоохранители задержали подозреваемых в разбойном нападении на таксиста в Москве

выстрелМоскваполиция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вернуть к жизни памятники

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Все мнения
О проекте