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Женщина облила легковоспламеняющейся жидкостью знакомого на юге Москвы
Фото: depositphotos.com

Женщина облила легковоспламеняющейся жидкостью знакомого на юге Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Борисовские Пруды Карта всех событий

Женщина облила легковоспламеняющейся жидкостью знакомого мужчину в подъезде жилого дома на юге столицы. Об этом во вторник, 19 января, сообщили на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Борисовские пруды. Стало известно, что подозреваемая скрылась с места происшествия. Потерпевший был госпитализирован с ожогами различной степени тяжести.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 20, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). На данный момент женщину задержали, с ней проводят необходимые следственные действия. Расследование по уголовному делу продолжается.

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