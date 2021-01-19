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Эксперт рассказал о критической температуре для автомобиля в морозы
Фото: Kozhokhin Alexander

Эксперт рассказал о критической температуре для автомобиля в морозы

Анастасия Волоснова

Общество

Для автомобиля критической считается температура на улице минус 25 градусов. Об этом рассказал автоэксперт Андрей Ломанов в эфире «Радио 1».

Автомобилистам не стоит совершать холодный пуск на морозе. По мнению эксперта, это «игра с огнем». Водителям стоит пользоваться любой возможностью не передвигаться в мороз на машине.

Ломанов объяснил опасность чувствительностью машины. В сильные холода начинают страдать электроника, аккумулятор и двигатель, а также могут возникнуть проблемы с подачей топлива.

К современным автомобилям меньше вопросов, а у старых, карбюраторных, из-за мороза может что-нибудь замерзнуть, считает эксперт.

— Большинство современных автомобилей работает на системе впрыска. И если ваш автомобиль в целом исправен, то он будет зимой заводиться, — сказал Ломанов.

Ранее отмечалось, что для запуска двигателя в мороз в первую очередь необходимо проверить отключение в автомобиле потребителей энергии. Только после проверки можно заводить мотор.

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