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Две девочки-подростка упали из окна жилого дома в Подмосковье
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Две девочки-подростка упали из окна жилого дома в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия

Две малолетние девочки упали из окна многоэтажки в подмосковных Химках. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Стало известно, что подростки упали с высоты на козырек подъезда дома, который находится по адресу улица 1-я Лесная. Одна из девочек погибла на месте, вторую доставили в больницу.

На данный момент специалисты выясняют обстоятельства происшествия. Региональная прокуратура начала проверку, в ходе которой правоохранители оценят положение дел в семьях детей. На место выехал химкинский городской прокурор Денис Андреев.

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