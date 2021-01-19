Две девочки-подростка упали из окна жилого дома в Подмосковье

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Две малолетние девочки упали из окна многоэтажки в подмосковных Химках. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Стало известно, что подростки упали с высоты на козырек подъезда дома, который находится по адресу улица 1-я Лесная. Одна из девочек погибла на месте, вторую доставили в больницу.

На данный момент специалисты выясняют обстоятельства происшествия. Региональная прокуратура начала проверку, в ходе которой правоохранители оценят положение дел в семьях детей. На место выехал химкинский городской прокурор Денис Андреев.

Читайте также: Уголовное дело о халатности возбудили после гибели семьи под лавиной в Норильске