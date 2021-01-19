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Уголовное дело о халатности возбудили после гибели семьи под лавиной в Норильске
Фото: 24.mchs.gov.ru

Уголовное дело о халатности возбудили после гибели семьи под лавиной в Норильске

Виктория Родимкина

Происшествия

Прокуратура в Красноярском крае провела проверку после гибели троих человек в результате схода лавины под Норильском. Было возбуждено уголовное дело о халатности, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 19 января.

— В Красноярском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей гибель трех человек при сходе лавины в Норильске, — уточнили в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что в районе случившегося не был обеспечен надлежащий контроль за фактическим использованием земельных участков, расположенных на территории комплекса «Гора Отдельная».

Напомним, 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» сошла лавина. В результате погибли супруги и их маленьких ребенок. Позднее из-под снега вытащили тело 45-летнего мужчины. Также пострадали два человека, среди них 15-летний подросток, получивший множественные переломы и обморожение.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Прокуратура начала проверку на месте ЧП. В субботу, 9 января, МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.

Позднее стало известно, что сотрудника Единой дежурной диспетчерской службы Норильска Игоря Вакуленко отправили под домашний арест в рамках дела о сходе лавины.

Ранее по теме: Начальника управления ГО и ЧС администрации Норильска задержали по делу о гибели людей

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