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Начальника управления ГО и ЧС администрации Норильска задержали по делу о гибели людей
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Начальника управления ГО и ЧС администрации Норильска задержали по делу о гибели людей

Юлия Ямпольская

Происшествия

Начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) администрации Норильска задержали по делу о гибели людей из-за схода лавины. Об этом в субботу, 16 января, сообщили на сайте СК России.

Напомним,на территории горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске 8 января примерно в 20:30 по московскому времени произошел сход лавины, в результате чего засыпало несколько строений. Спасатели нашли тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и маленького сына, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Прокуратура начала проверку на месте ЧП. В субботу, 9 января, МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.

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