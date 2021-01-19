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Австралийка рассказала, как смогла похудеть на 12 килограммов после коротких упражнений
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Австралийка рассказала, как смогла похудеть на 12 килограммов после коротких упражнений

Анастасия Волоснова

Общество

Жительница австралийского города Сидней Натали Хемблин-Уокер рассказала, как смогла похудеть на 12 килограммов. Женщина соблюдала легкую диету и тратила по 28 минут в день на специальные упражнения. Об этом сообщили в издании Daily Mail.

Хемблин-Уокер рассказала, что во время учебы в университете она перестала следить за своим рационом. Она ела сладости и фаст-фуд, из-за чего располнела до 73 килограммов.

Чтобы быть довольной своей фигурой, девушка решила заняться спортом. Она приняла решение выполнять упражнения по программе 28 by Sam Wood .

— Программа снабжает меня ежедневными упражнениями, которые я могу делать у себя дома. Это нетрудно и занимает всего 28 минут, четыре процента моего дня, — объяснила женщина.

Также девушка каждую субботу ходила заниматься в спортивный зал, а также изменила свое питание. Она отказалась от фаст-фуда и стала пить меньше алкогольных напитков.

— Я стала есть натуральные продукты всех цветов радуги: фрукты, овощи, нежирное мясо, — рассказала она.

За шесть месяцев Хемблин-Уокер смогла похудеть до 61 килограмма. По ее словам, теперь она чувствует себя намного легче. У девушки появилась дополнительная мотивация и больше жизненной энергии.

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