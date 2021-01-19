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«Настоящий герой»: журналист спас тонущую собаку и попал на видео
Фото: Telegram-канал «Говорит Москва»

«Настоящий герой»: журналист спас тонущую собаку и попал на видео

Виктория Федотова

Животные

В Сети распространяется ролик, снятый Старом Осколе, где местный журналист спас провалившегося под лед пса.

Сотрудники телерадиокомпании «Мир Белогорья» Александр Сашнев и Сергей Олихвер готовили сюжет о подсчете зимующих уток. В процессе съемки к ким подошли дети и попросили помочь достать собаку, которая упала в водоем.

Видео: YouTube телерадиокомпании «Мир Белогорья»

Сашнев разделся и вытащил собаку, после чего предложил детям укутать ее и попросить одного из местных жителей, живущих рядом, приютить пса на время, чтобы отогреть.

Сам корреспондент выбрался из воды, сообщается, что он несколько лет занимается моржеванием и за его плечами служба в ВДВ.

В комментариях к видео на YouTube пользователи поблагодарили журналиста:

«Дай бог здоровья и счастья этому человеку», «настоящий герой», «и паренек, не прошедший мимо собаки, позвавший на помощь и журналист, доставший собаку молодцы».

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