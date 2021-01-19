Сосо Павлиашвили поделился с поклонниками фото подросших детей

Сосо Павлиашвили / Фото: Гоар Мурадян

Певец Сосо Павлиашвили поделился редким семейным снимком с поклонниками. Он опубликовал фото подросших детей от разных браков.

— Мои Леван и Сандра. Храни, Боженька, наших детей, — написал певец в своем Instagram-аккаунте.

Некоторые подписчики звезды отметили, что Леван похож на отца в молодости: «Я подумала, Сосо молодой, пока не прочла подпись»; «Сын — вылитый отец. Счастья вам».

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