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«Спасибо за каждое мгновение»: актер Дмитрий Орлов разведется с Натальей Бражник
Фото: instagram/natasha_brazhnik

«Спасибо за каждое мгновение»: актер Дмитрий Орлов разведется с Натальей Бражник

Анастасия Волоснова

Звезды

Актер Дмитрий Орлов рассказал в своем Instagram-аккаунте о разводе с Натальей Бражник. По словам актера, пара расходится по обоюдному согласию, обид между ними не осталось.

Супруги не афишировали свою личную жизнь. Лишь иногда Орлов писал в своих социальных сетях о том, как ему повезло с женой. Однако недавно актер подтвердил, что официально разводится с Натальей Бражник.

— Девять лет как один радостный, солнечный и счастливый день с необыкновенным человеком и чарующей женщиной. Спасибо за каждое мгновение рядом с тобой. Иди своей новой прекрасной дорогой и свети людям своей радужной улыбкой, как светила мне, — написал Дмитрий в своем Instagram-аккаунте.

Актер дополнил сообщение о расставании хештегом «развод» и подборкой фотографий с бывшей женой.

Подписчиков удивила новость о распаде пары. Фанаты поинтересовались причиной развода и пожелали артисту как можно скорее найти новую возлюбленную.

«Такой красивый мужчина снова свободен? Теперь очередь выстроится»; «Молодец, даже после развода ведет себя достойно»; «Вы были классной парой, но по себе знаю, что иногда не складывается»; «Пусть у вас двоих все сложится наилучшим образом. Счастья, любви и творческого везения!» — написали фанаты в комментариях.

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