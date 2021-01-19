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Свыше 70 домов в Москве расселили по реновации с момента запуска программы
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Свыше 70 домов в Москве расселили по реновации с момента запуска программы

Юлия Ямпольская

Город

Более 70 домов расселено по программе реновации жилья в столице с момента запуска программы. Об этом во вторник, 19 января, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в городе отселили 78 домов, в которых проживали более 10 тысяч человек. Кроме того, он уточнил, что 45 домов демонтировали по технологии умного сноса — она подразумевает поэлементный разбор здания.

Левкин добавил, что больше всего домов было расселено на юго-западе Москвы, а также в Западном и Центральном административных округах, передает официальный сайт мэра столицы.

В столице был построен первый миллион квадратных метров жилья по реновации, заключил он.

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