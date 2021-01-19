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Телефонные линии отключились в российском консульстве в Нью-Йорке
Фото: mil.ru / Минобороны России

Телефонные линии отключились в российском консульстве в Нью-Йорке

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Российское генконсульство в Нью-Йорке уже больше суток не выходит на связь. О проблемах с телефонными линиями сообщили в дипмиссии во вторник, 19 января.

Как рассказали дипломаты, линии были отключены американской стороной в понедельник, 18 января.

— Полностью отключены все городские телефонные линии генконсульства. Периодически возникают перебои с доступом в интернет, — приводит РИА Новости заявление консульства.

Уточняется, что россияне испытывают большие проблемы, если хотят связаться с дипмиссией.

По предварительным данным, американцы ссылаются на технический сбой, который не получается решить уже в течение двух дней. Источник агентства обратил внимание на то, что таких инцидентов прежде никогда не происходило.

— У нас не одна и не две линии, а большое число. И такое ощущение, что отключены все разом, — заявил собеседник агентства.

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