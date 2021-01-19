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Власти Подмосковья прогнозируют снижение турпотока зимой в два раза из-за пандемии
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Власти Подмосковья прогнозируют снижение турпотока зимой в два раза из-за пандемии

Юлия Ямпольская

Общество

Туристический поток зимой в Подмосковье снизится в два раза из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что в зимний период регион посетят 8,5 миллиона человек. Об этом во вторник, 19 января, сообщили в пресс-службе Комитета по туризму Московской области.

Кроме того, в комитете уточнили, что в Подмосковье предоставят выплаты на развитие объектов туристической инфраструктуры, а также окажут дополнительные меры поддержки для развития внутреннего туризма, передает ТАСС.

— До 2023 года нами запланировано ежегодное выделение дополнительных средств за привлечение в Московскую область организованных школьных туристических групп, — рассказали в пресс-службе.

На данный момент в Московской области для жителей и гостей региона работают 29 тюбинговых и 125 лыжных трасс, 184 катка и 18 горнолыжных курортов.

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