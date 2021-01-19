Синоптик предупредил москвичей о метели и гололедице в четверг

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичей в четверг, 21 января, ожидают метель и гололедица. Об этом во вторник, 19 января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, в городе также возможны ледяные дожди, однако их вероятность очень мала. Они могут быть на европейской части территории страны, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, на сайте центра погоды «Фобос» сообщили, что в столице 21 января ожидаются резкие колебания температуры и атмосферного давления, а также повышение влажности.

Утром столбик термометра опустится до 17 градусов мороза, атмосферное давление понизится до 740 миллиметров ртутного столба.

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