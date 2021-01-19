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Синоптик пообещал аномальное потепление в европейской части России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Синоптик пообещал аномальное потепление в европейской части России

Юлия Курганова

Общество

Очень теплая погода придет на европейскую часть России в четверг, 21 января, и продержится как минимум до субботы, 24 января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В четверг произойдет очень резкое повышение температуры. Связано это с тем, что воздушные массы будут поступать не с севера, а юго-запада, и теплый воздух, который сформирован на западе Средиземноморья, над субтопическими акваториями Атлантики, он через юг западной Европы начнет поступать в центр Европейской России. Это приведет к тому, что в течение четверга температура будет меняться на 12-13 градусов в течение дня. Уже к вечеру в четверг температурный фон будет минус 2-4 градуса, — рассказал синоптик.

Он добавил, что в пятницу днем, 22 января, ожидается оттепельная погода, а в субботу будет минус 2-3 градуса. К концу недели погода станет на 10 градусов выше климатической нормы.

Вильфанд уточнил, что речь идет о Европейской части России, особенно о южных и западных регионах. А в Заволжье, на Урале, на севере и в центре Западной Сибири сохранится аномальный холод. Температура там будет на 12-16 градусов ниже нормы, передает РИА Новости.

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