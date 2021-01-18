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Москвичей ждут теплые и дождливые дни
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москвичей ждут теплые и дождливые дни

Самер Мустафа

Общество

Вторая половина недели в столичном регионе может ознаменоваться потеплением до 0 градусов. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в Московском метеобюро.

По прогнозам синоптиков, потепления стоит ждать уже с 20 января.

— Если днем во вторник, 19 января, ожидается от минус 12 до 14 градусов, то в последующие дни прогнозируется повышение температуры, — отметила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. — Это произойдет из-то того, что постепенно власть над погодой перейдет к атлантическому циклону.

Татьяна Позднякова отметила, что сегодняшние показатели находятся ниже климатической нормы на 8–10 градусов.

Уже в ночь на 20 января в Москве ожидается от минус 12 до 14 градусов. Днем — от 9 до 11 градусов холода.

— Уже днем в четверг, 21 января, температура воздуха составит от 3 до 5 градусов ниже нуля. В последующие дни будет еще теплее, — рассказала метеоспециалист.

По ее словам, четверг может стать самым обильным на дневные осадки. Именно в этот день в Центральный федеральный округ придет потепление.

В пятницу и субботу, 22 и 23 января, столбики термометров могут подняться до плюс 3 градусов по Цельсию. Ожидаются мокрый снег и дожди. Днем 24 января температура может подняться до 6 градусов тепла.

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