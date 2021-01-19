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Доктор Мясников рассказал о продуктах, которые вызывают онкологию
Фото: facebook.com / Доктор Мясников

Доктор Мясников рассказал о продуктах, которые вызывают онкологию

Никита Абрамов

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасные продукты, которые могут провоцировать онкологию.

К продуктам, которые содержат повышенное количество канцерогенов, Мясников причислил шпроты, мясные и колбасные изделия, бекон, сосиски и сардельки. Врач отметил, что большое количество канцерогенов также содержится в перегретом растительном масле.

Алкоголь тоже может вызывать некоторые виды онкологии, рассказал ведущий в эфире телеканала «Россия 1».

При этом наиболее опасный источник канцерогенов — это табачный дым, считает доктор Мясников.

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онкологиядоктор Мясников
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