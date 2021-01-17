Доктор Мясников назвал фатальную ошибку при домашнем лечении коронавируса

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал грубейшую при лечении коронавируса дома ошибку, которая может привести к летальному исходу.

По его словам, новый тип коронавируса относится к категории ОРЗ.

— Ковид-ОРЗ — болезнь, проходящая сама (как и любое ОРЗ), и требует лишь вспомогательных средств. Люди слышат это и кивают только до момента, пока не сталкиваются с заболеванием сами, — написал врач.

Он напомнил слова одного доктора, который сказал, что нужно «пожать руку тому врачу, который вам ничего не назначил». Медик уточнил, что трудно бывает не назначить никакого лечения пациенту, который звонит каждый день и жалуется на плохое самочувствие.

Александр Мясников сообщил, что некоторые пациенты начинают принимать дома гормональные препараты и антибиотики, чего делать категорически нельзя.

— Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальными! — написал врач в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что при ОРЗ следует принимать жаропонижающие, легко питаться и обильно пить.

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