Новый природный заказник Подмосковья обрел границы

Новый природный заказник Подмосковья «Чередовский» обрел четкие границы, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

По сообщению ведомства, заказник с площадью более 994 гектаров расположен в Волоколамском округе, и включает в себя в себя земли Судниковского и Волоколамского лесничеств. Заказник признан особо охраняемой природной территорией (ООПТ), и стал 245 подмосковным ООПТ с четкими границами.

— Изначально предполагалось, что площадь заказника составит порядка 330 гектаров. Однако при обследовании территории были выявлены новые ценные природные комплексы, поэтому ООПТ увеличили втрое, — уточнил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Ученые зарегистрировали на этой природной территории 64 вида позвоночных животных, 45 видов птиц и 14 видов млекопитающих. Есть среди них и особо охраняемые: черный коршун, серый журавль, трехпалый дятел и кедровка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Санкт-Петербурге с наступлением холодов лисы стали приходить в город, сообщает Nation News. Специалисты рекомендуют не трогать животных, которые приходят к людям в поисках еды. Эксперты считают, что это здоровые лисы, так как больные животные отказываются от еды и питья.

Ранее ФАН рассказал, что в Калининграде в сильные холода чуть не погибла семья лебедей. Местная прокуратура построила для пернатых теплый дом и обеспечила птиц кормом.

Читайте также: Москвичам рассказали, как в столице заботятся о диких животных зимой