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Народный календарь. Почему запрещено умываться 20 января
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Народный календарь. Почему запрещено умываться 20 января

Василий Плиткин

Общество

В эту среду, 20 января, христиане празднуют Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которого на Руси считали покровителем сельского хозяйства. Считалось, что если человек выпьет натощак святой воды в этот день, то весь год он будет здоров.

Поверья гласили, что если у незамужней девушки или неженатого парня в этот день сильный аппетит, то по ним сильно тоскует влюбленный человек. Люди верили, что в этот день нельзя умываться, иначе человек будет предан тем, кому полностью доверял.

Если в этот день вы увидели в водоеме утку или лебедя, то ваше желание исполнится.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему запрещено умываться 20 января

Приметы погоды обещали мороз, если вы слышите эхо. Если в этот день ясно, то лето будет засушливым, а яркое солнце – к ранней весне.

20 января отмечается День Республики Крым, экологи празднуют День осведомленности о пингвинах.

190 лет назад был провозглашен вечный нейтралитет Бельгии. 63 года назад в Лондоне были установлены первые радары контроля за скоростью автомобилей.

В этот день родились кинорежиссеры Федерико Феллини и Дэвид Линч, магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев, актеры Владимир Хотиненко и Ингеборга Дапкунайте, певица Ирина Аллегрова, певица, народная артистка России, балерина Анастасия Волочкова, певица Ольга Бузова.

Именины отмечают Иван, Афанасий, Василий.

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