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Женщину с трехлетним ребенком сбил водитель легковушки на востоке Москвы
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Женщину с трехлетним ребенком сбил водитель легковушки на востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, улица Молостовых, 1Г Карта всех событий

Водитель легковушки сбил женщину с трехлетним ребенком на востоке столицы. Об этом во вторник, 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел около 17:00 на улице Молостовых около дома №1Г. На данный момент пострадавших осматривают врачи. Позже женщину с ребенком доставят в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняют подробности случившегося. Уточняется, что ребенок получил ушиб лица.

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