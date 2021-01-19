Женщину с трехлетним ребенком сбил водитель легковушки на востоке Москвы
Россия, Москва, улица Молостовых, 1Г Карта всех событий
Водитель легковушки сбил женщину с трехлетним ребенком на востоке столицы. Об этом во вторник, 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
Инцидент произошел около 17:00 на улице Молостовых около дома №1Г. На данный момент пострадавших осматривают врачи. Позже женщину с ребенком доставят в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняют подробности случившегося. Уточняется, что ребенок получил ушиб лица.
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