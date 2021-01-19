СМИ: Три человека погибли при столкновении «Газели» с фурой под Москвой
В Московской области на 72-м километре Горьковского шоссе произошло ДТП, столкнулись «Газель» и грузовой автомобиль. В результате аварии погибли три человека.
Уточняется, что в «Газеле» было девять человек.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, движение в сторону Москвы перекрыто. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по области.
Ранее сообщалось, что ДТП с участием трамвая и грузовика произошло в Москве. По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель грузовика. В результате трамвай сошел с рельс
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