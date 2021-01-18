СМИ: Один человек погиб в аварии с фурой под Москвой
В Московской области нагрузовик столкнулся с легковым автомобилем.
Дорожно-транспортное происшествие случилось рядом с Новой Москвой, в результате ДТП погиб один человек.
После столкновения фуру развернуло прямо на эстакаде, и ЦКАД оказался перекрыт в обе стороны.
В настоящее время обстоятельства и причины аварии выясняются, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что двое взрослых и детей госпитализированы после ДТП в Подмосковье. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Чеховском районе. В 08:15 по московскому времени на трассе Дубна — Стремилово столкнулись иномарки Opel и Kia.
Читайте также: ДТП с участием такси произошло на Садовом кольце