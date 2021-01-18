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ДТП с участием такси произошло на Садовом кольце
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

ДТП с участием такси произошло на Садовом кольце

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Садовая-Триумфальная улица, 4/10 Карта всех событий

ДТП с участием такси произошло на Садовой-Триумфальной улице около дома № 4/10. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что движение в результате аварии перекрыли на развороте с внешней на внутреннюю сторону Садового кольца. В ведомстве призвали водителей планировать маршруты заранее.

Ранее сообщалось, что три полосы движения перекрыты из-за ДТП на Алтуфьевском шоссе. На данный момент информации о пострадавших нет.

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