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Суд арестовал обвиняемого в краже аппаратуры из самолета «Судного дня»
Фото: depositphotos.com

Суд арестовал обвиняемого в краже аппаратуры из самолета «Судного дня»

Ростислав Зубков

Закон

Задержанного по обвинению в краже аппаратуры с самолета «Судного дня» арестовали до 4 марта. Об этом во вторник, 19 января, сообщила адвокат Ольга Бояркина.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в похищении имущества с самолета «Судного дня» в Таганроге. Речь идет об инциденте, произошедшем в декабре 2020 года на аэродроме в Ростовской области. Тогда сообщалось о неизвестных, которые вскрыли грузовой люк лайнера Ил-80 и украли аппаратуру на более миллиона рублей. По данному факту было заведено уголовное дело о краже.

Вскоре после задержания подозреваемого предъявили соответствующее обвинение, после чего Таганрогский городской суд санкционировал арест.

— Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта 2021 года, — приводит РИА Новости слова Бояркиной.

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