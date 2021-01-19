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СМИ: Стала известна стоимость помолвочного кольца Шараповой
Фото: instagram.com/mariasharapova

СМИ: Стала известна стоимость помолвочного кольца Шараповой

Никита Абрамов

Спорт

Стала известна стоимость помолвочного кольца, которое экс первой ракетке мира — россиянке Марии Шараповой преподнес ее жених, британский бизнесмен Александр Гилкс.

В декабре Шарапова объявила о своей помолвке. После этого в январе текущего года спортсменка опубликовала фотографию с кольцом, на котором находился крупный бриллиант.

Daily Mail со ссылкой на собственный источник утверждает, что стоимость вручную изготовленного украшения составляет 400 тысяч долларов.

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СпортМария Шараповапомолвка
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