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Движение поездов на Савеловском направлении МЖД затруднено из-за человека на пути
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Движение поездов на Савеловском направлении МЖД затруднено из-за человека на пути

Юлия Ямпольская

Происшествия

Движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) затруднено в сторону области из-за находящегося на пути человека. Об этом во вторник, 19 января, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Уточняется, что движение затруднено в сторону Лобни. Пассажиров призвали быть внимательнее и не нарушать правила безопасности на железнодорожных путях.

Горожанам сообщили, что ЦППК и МЖД ведут работы для того, чтобы ввести поезда в график.

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Савеловское направлениеМЖДМосква
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