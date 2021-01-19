Движение поездов на Савеловском направлении МЖД затруднено из-за человека на пути

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) затруднено в сторону области из-за находящегося на пути человека. Об этом во вторник, 19 января, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Уточняется, что движение затруднено в сторону Лобни. Пассажиров призвали быть внимательнее и не нарушать правила безопасности на железнодорожных путях.

❗️На D1 и Савёловском направлении затруднено движение в сторону Лобни из-за человека на пути. Просим пассажиров быть внимательными и не нарушать правила безопасности на ЖД. Совместно с МЖД прикладываем все усилия для скорейшего восстановления графика. — ЦППК (@centralppk) January 19, 2021

Горожанам сообщили, что ЦППК и МЖД ведут работы для того, чтобы ввести поезда в график.

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