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Игорь Николаев признался, почему никогда не сбривает усы
Фото: youtube.com / Между нами

Игорь Николаев признался, почему никогда не сбривает усы

Никита Абрамов

Звезды

Почти всю жизнь певец Игорь Николаев поддерживает свой неизменный образ: длинные волосы и густые усы. Накануне он признался, почему никогда их не сбривал.

— Мне кажется, просто мода была. У нас 90 процентов людей были с усами. В общем, так они и приросли, — рассказал Николаев в интервью певице Валерии на YouTube-канале «Между нами».

Однако почему певец выбрал такой имидж, он не знает до сих пор. В ходе интервью он рассказал, что, скорее всего, просто «застрял в прошлом».

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внешностьусыпевица Валерия
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