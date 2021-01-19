Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Я люблю Олюсю»: Джигурда готов стать соведущим Бузовой на шоу «Последний герой»
Фото: Пресс-служба Пятого канала

«Я люблю Олюсю»: Джигурда готов стать соведущим Бузовой на шоу «Последний герой»

Руслан Давлетшин

Звезды

Никита Джигурда считает, что он может стать соведущим певицы и актрисы Ольги Бузовой на проекте «Последний герой». Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Актер также отметил, что если Бузова действительно станет ведущей шоу, то ее ждет успех.

— Я люблю Олюсу. Она хорошая девочка, трудоголик. Конечно, у нее все получится. Главное — чтобы не было тех извращений, тех подколов, которые были тогда, когда я участвовал. У Оленьки, конечно, получится. Проект дал мне в свое время понять, что побеждает не последний герой, а тот, кто умеет идти на сделку с совестью и выполнять задания продюсеров, а не совести и души, — высказал мнение артист.

Ранее в своем Instagram Ольга Бузова, вспоминая свой недавний отдых на Мальдивах, сообщила подписчикам, что и там «задумывалась о работе». По словам звезды, в какой-то момент ей стало очень не хватать съемок и рабочего драйва. После чего девушка вспомнила про шоу «Последний герой», которое 20 лет смотрела с замиранием сердца и очень хотела в нем участвовать. Девушка призналась, что со временем «амбиции выросли» и на океанском пляже в отпуске певица окончательно убедилась, что роль ведущей этого проекта создана для нее.

Читайте также: «Эмоционально тяжело»: Бузова пожаловалась на нелегкую работу ведущей телешоу

ШоуНикита ДжигурдаОльга Бузова
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Михаил Потокин
Михаил Потокин

Мы стали замечать проблемы других

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Все мнения
О проекте