«Я люблю Олюсю»: Джигурда готов стать соведущим Бузовой на шоу «Последний герой»

Фото: Пресс-служба Пятого канала

Никита Джигурда считает, что он может стать соведущим певицы и актрисы Ольги Бузовой на проекте «Последний герой». Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Актер также отметил, что если Бузова действительно станет ведущей шоу, то ее ждет успех.

— Я люблю Олюсу. Она хорошая девочка, трудоголик. Конечно, у нее все получится. Главное — чтобы не было тех извращений, тех подколов, которые были тогда, когда я участвовал. У Оленьки, конечно, получится. Проект дал мне в свое время понять, что побеждает не последний герой, а тот, кто умеет идти на сделку с совестью и выполнять задания продюсеров, а не совести и души, — высказал мнение артист.

Ранее в своем Instagram Ольга Бузова, вспоминая свой недавний отдых на Мальдивах, сообщила подписчикам, что и там «задумывалась о работе». По словам звезды, в какой-то момент ей стало очень не хватать съемок и рабочего драйва. После чего девушка вспомнила про шоу «Последний герой», которое 20 лет смотрела с замиранием сердца и очень хотела в нем участвовать. Девушка призналась, что со временем «амбиции выросли» и на океанском пляже в отпуске певица окончательно убедилась, что роль ведущей этого проекта создана для нее.

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