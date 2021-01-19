ЦИК заявил о желании распространить московские практики наблюдения за выборами

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Московские практики наблюдения за выборами следует распространить на другие регионы России. Такое мнение выразила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

— Ряд лучших практик мы бы хотели распространить на другие регионы страны, — приводятся слова Памфиловой в посте комиссии в Instagram.

Также она указала на высокую роль наблюдательского корпуса в повышении прозрачности волеизъявления, что в свою очередь положительно сказывается на доверии избирателей к его результатам.

Помимо этого, Памфилова выразила уверенность в том, что миссия наблюдателей состоит в предупреждении возможных нарушений на выборах, а не их дискредитации.

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