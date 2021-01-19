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ЦИК заявил о желании распространить московские практики наблюдения за выборами
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

ЦИК заявил о желании распространить московские практики наблюдения за выборами

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Московские практики наблюдения за выборами следует распространить на другие регионы России. Такое мнение выразила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

— Ряд лучших практик мы бы хотели распространить на другие регионы страны, — приводятся слова Памфиловой в посте комиссии в Instagram.

Также она указала на высокую роль наблюдательского корпуса в повышении прозрачности волеизъявления, что в свою очередь положительно сказывается на доверии избирателей к его результатам.

Помимо этого, Памфилова выразила уверенность в том, что миссия наблюдателей состоит в предупреждении возможных нарушений на выборах, а не их дискредитации.

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ЦИКЭлла ПамфиловаМосква
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