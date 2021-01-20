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Движение на участке МКАД ограничено из-за аварии с грузовиками
Фото: depositphotos.com

Движение на участке МКАД ограничено из-за аварии с грузовиками

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 26-й километр Карта всех событий

Движение автотранспорта на участке Московской кольцевой автодороги в районе Липецкой улицы ограничено в связи с аварией с участием грузовых автомобилей.

Как уточняет столичный департамент транспорта в своем официальном Telegram-канале, авария произошла на 26-м километре внешней стороны трассы. Столкнулись два грузовых автомобиля.

Движение ограничено до одного правого ряда, длина затора составляет 1,2 километра.

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