В Роспотребнадзоре предупредили о скором пике нашествия тараканов

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В феврале ожидается очередной периодический пик нашествия тараканов в жилых домах. Об этом рассказала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

По словам эксперта, с учетом цикла размножения этих насекомых ежегодно проходят два пика роста их численности — в феврале и летом.

— Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц ‒ примерно три месяца в зависимости от температуры, — пояснила Рославцева.

Специалист рекомендует перекрыть основные пути проникновения насекомых в жилое помещение. Для этого следует прежде всего заблокировать сетками вентиляционные отверстия на кухне и в ванной комнате: поскольку тараканы теплолюбивы, они стараются проникнуть именно в эти помещения.

Если насекомые уже появились в доме, избавиться от них будет непросто, так как сформировалась популяция тараканов, резистентных к основным инсектицидам. Специализированные службы применяют пиретроид для травли насекомых, но он дает не лучшие результаты.

— Мы рекомендуем применять обычные пищевые приманки. К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности, —рассказала Рославцева в интервью радио Sputnik.

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