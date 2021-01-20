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Бывший министр экономики Украины предрек стране дефолт
флаг Украины / Фото: pixabay.com/ru

Бывший министр экономики Украины предрек стране дефолт

Виктория Родимкина

В мире

Украина все ближе к дефолту. Такое мнение высказал бывший министр экономики страны Виктор Суслов в статье для издания «Главред».

Он отметил, что украинский бюджет в этом году принят с большим дефицитом — 5,5 процента ВВП. Приемлемым уровнем в мире является показатель до трех процентов, заявил экс-министр.

По словам Виктора Суслова, такой размер дефицита показывает полную неспособность Украины сократить расходы при падающей экономике. Такая ситуация может грозить наращиванием государственного долга — и внешнего, и внутреннего.

Бывший министр экономики отметил, что спасти страну могло бы сокращение зарплат чиновников и прогрессивная шкала налогообложения. Но власти не считают нужным двигаться в этом направлении, уточнил Суслов.

Ранее сообщалось, что Украина должна вернут Международному валютному фонду около 1,7 миллиарда долларов долгов. Наиболее крупные выплаты — по 430 миллионов долларов — должны поступить от Киева в марте и сентябре 2021 года.

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