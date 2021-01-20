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СМИ сообщили о решении Трампа помиловать своего бывшего советника Бэннона
Фото: facebook.com/WhiteHouse

СМИ сообщили о решении Трампа помиловать своего бывшего советника Бэннона

Виктория Родимкина

В мире

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил помиловать своего бывшего советника Стивена Бэннона. Об этом сообщил телеканал CNN.

Уточняется, что Бэннон и трое его вероятных сообщников обвиняются в растрате средств, которые они собрали в рамках частной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Следствие предполагает, что из собранных 25 миллионов долларов сотни тысяч были растрачены самим Бэнноном и его знакомыми.

Бывший советник Трампа вину не признал. Суд назначил ему залог в пять миллионов долларов.

Напомним, Стивен Бэннон занимал должность старшего советника президента США по политическим и стратегическим вопросам в период с января по август 2017 года. Он также являлся одним из основных деятелей предвыборной кампании Трампа.

Дональд Трамп уже помиловал некоторых своих подчиненных, которые были фигурантами дела спецпрокурора Роберта Мюллера. Среди них Майкл Флинн, Роджер Стоун и Пол Манафорт, уточняет телеканал.

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