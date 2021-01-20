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Клинтон поддержала новое расследование о «связях Трампа с Путиным»
Фото: Скриншот видео с YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=0guN6rbDj0U)

Клинтон поддержала новое расследование о «связях Трампа с Путиным»

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Бывший госсекретарь США, кандидат в президенты Соединенных Штатов на выборах 2016 года от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что согласна с необходимостью расследования «связей» 45-го американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Свое заявление Клинтон сделала после того, как в беседе с ней спикер палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси назвала штурм Капитолия подарком Путину.

По мнению Клинтон, необходимо создать в Конгрессе комиссию для выяснения связей Трампа и Путина — по аналогии с комиссией, расследовавшей причины и обстоятельства террористического акта в США 11 сентября 2001 года.

Как написала Клинтон в своем Twitter, это нужно, чтобы «устранить ущерб нашей национальной безопасности и не дать марионетке когда-либо вновь оккупировать президентский пост».

Ранее Белый дом опубликовал отрывки из прощальной речи Дональда Трампа, которую 45-й президент США произнесет днем 20 января по местному времени. В речи Трамп назвал главный повод для гордости за свое президентство.

Читайте также: Пелоси заявила, что Трамп является «служанкой Путина»

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