Клинтон поддержала новое расследование о «связях Трампа с Путиным»

Фото: Скриншот видео с YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=0guN6rbDj0U)

Бывший госсекретарь США, кандидат в президенты Соединенных Штатов на выборах 2016 года от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что согласна с необходимостью расследования «связей» 45-го американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Свое заявление Клинтон сделала после того, как в беседе с ней спикер палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси назвала штурм Капитолия подарком Путину.

По мнению Клинтон, необходимо создать в Конгрессе комиссию для выяснения связей Трампа и Путина — по аналогии с комиссией, расследовавшей причины и обстоятельства террористического акта в США 11 сентября 2001 года.

Как написала Клинтон в своем Twitter, это нужно, чтобы «устранить ущерб нашей национальной безопасности и не дать марионетке когда-либо вновь оккупировать президентский пост».

.@SpeakerPelosi and I agree:



Congress needs to establish an investigative body like the 9/11 Commission to determine Trump's ties to Putin so we can repair the damage to our national security and prevent a puppet from occupying the presidency ever again. pic.twitter.com/yR7LQmXm5Z — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 18, 2021

Ранее Белый дом опубликовал отрывки из прощальной речи Дональда Трампа, которую 45-й президент США произнесет днем 20 января по местному времени. В речи Трамп назвал главный повод для гордости за свое президентство.

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