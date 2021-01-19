Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Трамп назвал главный повод для гордости за свое президентство
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп назвал главный повод для гордости за свое президентство

Татьяна Плотникова

В мире

45-й президент США Дональд Трамп в прощальном обращении к нации перед официальной передачей власти избранному главе государства Джозефу Байдену рассказал, чем особенно гордится за период своего руководства Соединенными Штатами.

Как заявил Трамп, он «особенно горд быть первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн». Уходящий президент выразил убежденность в том, что он и его администрация «сделали то, что пришли сделать, и еще намного больше», причем «прежде всего подтвердили священную идею, что в Америке власти отвечают перед народом».

Дональд Трамп также отметил, что ему удалось «вдохнуть новую жизнь в союзы с другими государствами», а также сплотить другие страны, «чтобы выступить против Китая как никогда ранее».

В речи, которую Трамп произнесет в полдень 20 января по местному времени, 45-й президент США подчеркнул, что начатое им политическое движение — лишь начало. Он объявил, что молится за успех новой администрации Джо Байдена в обеспечении безопасности и процветании Америки.

Отрывки из прощальной речи Трампа опубликовала пресс-служба Белого дома.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. 7 января Конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома. Инаугурация Джо Байдена должна пройти 20 января.

Ранее супруга Трампа, бывшая первая леди США Мелания Трамп обратилась с прощальным посланием к американцам.

Читайте также: «Либо друг, либо враг»: жительница США — о Трампе, протестах и фальсификации выборов

выборыДональд ТрампДжозеф Байден
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Порочная связь Элины Быстрицкой

Александр Козлов
Александр Козлов

Беспечность — причина трагедий

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Какой канцлер нужен России

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кровавая Санта-Барбара в Раменском районе

Михаил Потокин
Михаил Потокин

Мы стали замечать проблемы других

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Все мнения
О проекте