Трамп назвал главный повод для гордости за свое президентство

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45-й президент США Дональд Трамп в прощальном обращении к нации перед официальной передачей власти избранному главе государства Джозефу Байдену рассказал, чем особенно гордится за период своего руководства Соединенными Штатами.

Как заявил Трамп, он «особенно горд быть первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн». Уходящий президент выразил убежденность в том, что он и его администрация «сделали то, что пришли сделать, и еще намного больше», причем «прежде всего подтвердили священную идею, что в Америке власти отвечают перед народом».

Дональд Трамп также отметил, что ему удалось «вдохнуть новую жизнь в союзы с другими государствами», а также сплотить другие страны, «чтобы выступить против Китая как никогда ранее».

В речи, которую Трамп произнесет в полдень 20 января по местному времени, 45-й президент США подчеркнул, что начатое им политическое движение — лишь начало. Он объявил, что молится за успех новой администрации Джо Байдена в обеспечении безопасности и процветании Америки.

Отрывки из прощальной речи Трампа опубликовала пресс-служба Белого дома.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. 7 января Конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома. Инаугурация Джо Байдена должна пройти 20 января.

Ранее супруга Трампа, бывшая первая леди США Мелания Трамп обратилась с прощальным посланием к американцам.

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