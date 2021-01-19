«Либо друг, либо враг»: жительница США — о Трампе, протестах и фальсификации выборов

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20 января в США состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена. Многие опасаются того, что уход его предшественника Дональда Трампа окажется слишком громким и может быть сопровожден массовыми протестами. «Вечерняя Москва» поговорила с проживающей в Штатах россиянкой Александрой, которая рассказала о том, что на самом деле происходит в стране и почему американцы выбрали Байдена.

Штурм Капитолия, произошедший 6 января, до сих пор широко обсуждается в СМИ — толпы сторонников Трампа пришли протестовать против фальсификации выборов и в итоге штурмом взяли здание. Повторится ли такая ситуация в день инаугурации, конечно, не угадаешь, но, по мнению Александры, массовые протесты в этот день маловероятны: власти усвоили урок и не допустят повторения.

— Во-первых, надо понимать, что большинство людей, проголосовавших за Трампа, живет в сельской местности. Это можно посмотреть даже по карте голосования, — говорит собеседница. — Все городские агломерации голосовали за демократов, сельские жители — за республиканцев. Кроме того, после событий в Капитолии, думаю, правительство готово к возможным возмущениям. Задействуют и армию, и полицию — все находятся в боевой готовности.

Александра считает, что во многом причина обострения ситуации в Штатах — устаревшая система, предполагающая выбор только между двумя партиями. Конечно, есть еще либертарианцы, партия зеленых, но, как отмечает девушка, лобби и, соответственно, финансовые вливания есть только у демократов и республиканцев:

— Получается, что бизнес вливает деньги только в две партии, и выходит, что и выбора-то особого у американцев нет. Отсутствие выбора приводит к нарастанию поляризации в обществе: ты либо за демократов, либо за республиканцев. Либо друг, либо враг. Такое резкое разделение ведет к тому, что люди начинают вешать ярлыки. Стоит сказать где-то, что ты республиканец, тебя тут же назовут расистом, сексистом. И между этими людьми не будет диалога, тебя не спросят, почему ты думаешь так, а не иначе, никто не станет интересоваться твоим мнением. Просто сразу поставят крест. Хотя, например, мама моего супруга — это просто добрейший человек, но она голосует за республиканцев. И за Трампа голосовала просто потому, что делала такой выбор всегда.

Для многих загадкой стало то, как быстро Трамп превратился из просто не самого любимого президента в объект всеобщей ненависти. И раз он настолько ужасен, как вообще получилось так, что американцы его избрали?

— Когда Трамп только пришел к власти, он был чем-то совершенно другим, — считает Александра. — Не политиком с тридцатилетней историей, а просто бизнесменом. Американцы устали от семей в политике, от преемственности. Люди чувствовали, что власть их не слышит, и, голосуя за Трампа, надеялись, что это будет как глоток свежего воздуха. У него еще во время избирательной кампании такая фраза была: «Надо очистить болото», и многие поверили, что начнутся изменения, медицина подешевеет. Этого, конечно, так и не произошло.

Впрочем, девушка отмечает, что Трампа нельзя назвать однозначно плохим президентом — по крайней мере, считает она, он не сделал жизнь хуже.

— Например, мы с мужем занимаемся бизнесом и определенные позитивные изменения почувствовали: налоговая нагрузка стала меньше. Через четыре года после начала его правления мы говорили с друзьями-демократами, и они заметили, что Трамп никак не повлиял на их жизнь. Просто ничего не изменилось, — поясняет Александра. — Откуда тогда эта ненависть? Полагаю, все это не просто так. Кому-то, у кого есть деньги, просто было выгодно, чтобы ситуация повернулась именно таким образом. Ведь все это появилось не сегодня: четыре года мы читали в новостях о всех грехах Трампа — что он с кем-то переспал, что он путинская подстилка, что он расист и сексист. Если достаточно часто это повторять, люди поверят.

По словам Александры, особой любви у американцев нет и к Байдену. Вероятнее всего, он победил просто потому, что люди готовы были голосовать за кого угодно, кроме Трампа:

— Конечно, ситуацию усугубили и коронавирус, и расовые протесты, прошедшие в прошлом году. Думаю, проблема еще и в том, что наш президент очень не сдержан на язык, а СМИ здорово умеют интерпретировать все его неосторожные слова. Так что, кроме Байдена, особо и некого было выбирать. Вообще, у демократической партии было несколько неплохих кандидатов: парень с Гавайев, который нравился моему мужу, женщина из Техаса. К сожалению, за ними не стояли такие большие деньги, как за Байденом, так что выдвигать их никто не стал. Возможно, Байдена выбрали еще и из-за нового вице-президента Камалы Харрис. Она молодая, и многие считают, что если Байден умрет, то она займет его место. Может, даже надеются на это.

В то, что имела место фальсификация выборов, ни Александра, ни ее знакомые не верят. Они считают, что есть куда более эффективные способы добиться нужного результата выборов, явная фальсификация же в Штатах не сработала бы. Вместе с тем, считает девушка, необходимо понимать, что за Трампа, несмотря на его поражение, проголосовало огромное количество людей — больше 70 миллионов человек. И именно устаревшая двухпартийная система, по мнению Александры, привела к тому, что практически половина населения страны почувствовала, что лишилась права голоса. И отсутствие политического и общественного диалога, на ее взгляд, привело к тому, что люди вышли на улицы.

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