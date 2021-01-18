«Маховик политических репрессий»: политолог оценил шансы Трампа попасть в тюрьму

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Дональд Трамп планирует помиловать около 100 человек в свои последние дни президентства. Также ходят слухи о том, что в числе прочих Трамп может помиловать себя, однако точный список лиц пока неизвестен. Как заявил в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Сергей Марков, вероятность того, что помилование действующему президенту США очень пригодилось бы, довольно высока.

Марков считает, что осудить Трампа могут с вероятностью в 50 процентов, причем не только для того, чтобы не дать ему баллотироваться в 2024 году, но и с целью запугать его сторонников:

— Те, кто организовывал победу Байдена, прекрасно понимают, что на самом деле на выборах победил Трамп, но они украли у него победу. Кроме того, они не знают, насколько хорошо получится руководить следующие четыре года правления нового президента. Так что осуждение Трампа нужно не только для того, чтобы его остановить, но и с целью подстегнуть весь маховик политических репрессий, чтобы все остальные боялись пойти по тому же пути. Причем действующего президента могут не просто обанкротить, лишить влияния, но и реально посадить в тюрьму, чтобы запугать еще больше всех его сторонников. К слову, это может быть первый подобный прецедент в США, раньше экс-президенты в стране, напротив, пользовались всеобщим уважением.

По мнению Маркова, осудить Трампа могут практически за что угодно: за призыв к мятежу, закончившийся штурмом Капитолия, за неуплату налогов, злоупотребление властью. Любое неосторожное действие президента, а их было много, можно будет интерпретировать как нарушение закона, подразумевающее наказание в виде тюремного заключения.

Разговоры о том, что Трамп может помиловать сам себя, как отметил Марков, действительно ведутся. Однако пока не ясна юридическая подоплека этого вопроса, кроме того, подобным жестом президент может настроить против себя большое число избирателей:

— Получается, что он помилует себя как бы заочно, и не совсем ясно, насколько это корректно с юридической точки зрения. Ну а во-вторых, решение применить помилование в отношении себя может быть встречено крайне негативно общественностью и сторонниками Трампа.

Марков также заметил, что помилование — общая практика для всех президентов. Однако, кто именно войдет в список Трампа, сказать сложно:

— Как правило, в список попадают те, с кем лидера страны связывают тесные политические отношения, их знакомые, родственники. Нам сложно угадать этих людей поименно. Скажем, повезти может какому-нибудь племяннику миллиардера, который поддерживал Трампа, сыну сенатора, дочери конгрессмена. Также помиловать могут союзников президента, тех, кто оказывал ему содействие и поплатился за это.

Третий тип «счастливчиков», по словам политолога, — малозначимые по своей сути фигуры, но те, чей арест имел большое общественное значение:

— Например, какой-нибудь полицейский, которого арестовали якобы за применение насилия в отношении сторонников BLM. В отношении тех, кто, по сути, явился настоящей бандой, терроризировавшей страну и отобравшей власть у действующего президента.

13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу. В настоящее время для досрочного отстранения Трампа его должны осудить по итогам процесса в Сенате. Однако республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать Сенат с каникул до инаугурации Байдена, запланированной на 20 января.

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