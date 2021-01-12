«Подчиняться никто не станет»: зачем Трампу режим ЧС в Вашингтоне

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Президенту США Дональду Трампу не дадут ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране, потому что фактически в Штатах уже произошел государственный переворот и «подчиняться Трампу никто не станет». Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

Трамп объявил о введении режима ЧС в Вашингтоне. Он будет действовать с 11 по 24 января и, как сообщили на сайте Белого дома, призван обеспечить безопасность перед инаугурацией нового президента Джо Байдена.

— Вводя режим ЧС в Вашингтоне, Трамп как бы снимает с себя ответственность за захват Капитолия и его погром, который называют попыткой госпереворота, организованного действующим президентом, — считает политолог. — Однако Трамп не пытался совершать никакой переворот, а только просил прийти к Капитолию и выразить свою поддержку, несогласие с фальсификацией выборов. Но его все равно в этом обвиняют. Ему необходимо как-то защититься, снять с себя ответственность, ведь в противном случае действующего лидера страны ждет импичмент.

По мнению Маркова, теоретически Трамп, может, и хотел бы ввести режим ЧС по всей стране, но фактически сделать это ему никто не позволит:

— За четыре года правления президенту так и не удалось создать вокруг себя политическую силу, администрацию. Большая часть его сотрудников через какое-то время увольнялась, переходя в разряд противников. Примеров этому масса: и министр обороны, и директор ФБР, и советник по нацбезопасности. Уволившись, они называли Трампа глупым, непрофессиональным, злым, идущим в неправильном направлении. Президент — человек-одиночка, который не смог создать вокруг свою систему. Даже вице-президент Майк Пенс предал его, отказавшись рассматривать протесты против фальсификации выборов, выдвинутые различными штатами. Трампа обвиняют в попытке госпереворота, но, по сути, он уже произошел. Президента уже отстранили от власти, ему не подчиняется никто.

Марков заключил, что Трамп сегодня — «относительный» президент, оставшийся без какой-либо реальной власти и поддержки. Сейчас он уже не борется за власть, а пытается защитить себя. Именно с этой целью и был введен режим ЧС в Вашингтоне.

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