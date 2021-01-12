Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Подчиняться никто не станет»: зачем Трампу режим ЧС в Вашингтоне
Фото: facebook.com/WhiteHouse

«Подчиняться никто не станет»: зачем Трампу режим ЧС в Вашингтоне

Наталия Белова

В мире

Президенту США Дональду Трампу не дадут ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране, потому что фактически в Штатах уже произошел государственный переворот и «подчиняться Трампу никто не станет». Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Марков.

Трамп объявил о введении режима ЧС в Вашингтоне. Он будет действовать с 11 по 24 января и, как сообщили на сайте Белого дома, призван обеспечить безопасность перед инаугурацией нового президента Джо Байдена.

— Вводя режим ЧС в Вашингтоне, Трамп как бы снимает с себя ответственность за захват Капитолия и его погром, который называют попыткой госпереворота, организованного действующим президентом, — считает политолог. — Однако Трамп не пытался совершать никакой переворот, а только просил прийти к Капитолию и выразить свою поддержку, несогласие с фальсификацией выборов. Но его все равно в этом обвиняют. Ему необходимо как-то защититься, снять с себя ответственность, ведь в противном случае действующего лидера страны ждет импичмент.

По мнению Маркова, теоретически Трамп, может, и хотел бы ввести режим ЧС по всей стране, но фактически сделать это ему никто не позволит:

— За четыре года правления президенту так и не удалось создать вокруг себя политическую силу, администрацию. Большая часть его сотрудников через какое-то время увольнялась, переходя в разряд противников. Примеров этому масса: и министр обороны, и директор ФБР, и советник по нацбезопасности. Уволившись, они называли Трампа глупым, непрофессиональным, злым, идущим в неправильном направлении. Президент — человек-одиночка, который не смог создать вокруг свою систему. Даже вице-президент Майк Пенс предал его, отказавшись рассматривать протесты против фальсификации выборов, выдвинутые различными штатами. Трампа обвиняют в попытке госпереворота, но, по сути, он уже произошел. Президента уже отстранили от власти, ему не подчиняется никто.

Марков заключил, что Трамп сегодня — «относительный» президент, оставшийся без какой-либо реальной власти и поддержки. Сейчас он уже не борется за власть, а пытается защитить себя. Именно с этой целью и был введен режим ЧС в Вашингтоне.

Читайте также: «Предстоит серьезная борьба»: политолог объяснил смысл «победной» речи Трампа

импичментДональд ТрампСША
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Все мнения
О проекте